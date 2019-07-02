В упаковках глазных капель из Бельгии продавался препарат производителя из Ростовской области



Компания «Новартис Фарма», выпускающая капли для глаз «Тобрадекс», приостанавливает реализацию препарата. Причиной стала подмена лекарства.



- В упаковках лекарственного препарата «Тобрадекс», капли глазные 5 мл, флакон-капельница Droptainer™ серии 18Н17АВ производства «с.а. Алкон-Куврер н.в.», Бельгия находились флаконы, имеющие маркировку лекарственного препарата «Азарга» компании «Биофарма» из Ростовской области, - сообщила представитель Управления Росздравнадзора Ростовской области Елена Нечай.



Продажа данного средства приостановлена. Добавим, что капли «Тобрадекс» - это препарат с антибактериальным и противовоспалительным действием для местного применения в офтальмологии. Средство применяется при блефарите, конъюнктивите, кератите, а также для профилактики послеоперационных инфекционных осложнений. «Азарга» - противоглаукомный комбинированный препарат, понижающий внутриглазное давление. То есть пациенты, которые приобрели средство, не получили должного эффекта.

- Каким образом и на каком этапе произошла подмена лекарственных средств, неизвестно. Производитель сам заметил ошибку, - добавила представитель ведомства. – В нашей практике такой случай произошел впервые за последние годы.



После изъятия из продажи глазные капли уничтожат.