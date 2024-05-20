DonDay: Жители Ростовской области сообщают о звуке взрыва
В Ростовской области прогремел звук, похожий на взрыв. Об этом 20 мая сообщил DonDay.ru.
Грохот раздался около 18:30 в небе над Зимовниковским районом. Звуковая волна была настолько мощной, что у машин сработала сигнализация. В домах затряслись стены, задребезжали окна и посуда.
Что стало источником жуткого звука, неизвестно. Местные жители предполагают, что это могла сработать ПВО либо самолет перешел на сверхзвук. Официального комментария о происшествии нет.