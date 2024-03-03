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В небе над Ростовской областью раздался звук взрыва

В небе над Ростовской областью раздался звук взрыва
Жители Ростовской области сообщают о громком звуке, похожем на взрыв. Грохот раздался в небе над регионом 3 марта около 17:00.

В основном жуткий звук слышали люди, проживающие в нескольких десятках километров от донской столицы. Там в домах задрожали окна и посуда, затряслись стены, а у машин сработала сигнализация. При этом в Ростове и Батайске грохота не было слышно.

Что стало источником звука, неизвестно. В соцсетях мнения пользователей разделилось: либо переход самолета на сверхзвук, либо взрыв. Официальный комментарий правительство региона пока не давало.
Фото: Rostov.ru.
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