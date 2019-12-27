Дончан предупредили об усилении ветра в канун Нового года



В последний день года в Ростовской области ожидается усиление ветра. По данным гидрометцентра, порывы могут достигать 17 метров в секунду.



До вечера 31 декабря на Дону ожидаются туман и мокрый снег. На дорогах появится гололедица, поэтому жителей Ростовской области просят быть крайне внимательными и при возможности избегать поездок на личном транспорте. Ветер по региону северо-восточный и юго-западный, силой 5-10 метров в секунду, местами - до 15-17 метров в секунду. Порывы могут повалить деревья, рекламные щиты и другие конструкции. Не рекомендуется оставлять под ними автомобили и коляски.