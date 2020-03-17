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Ветер силой до 16 метров в секунду прогнозируют на Дону

Ветер силой до 16 метров в секунду прогнозируют на Дону
В Ростовской области ожидается усиление ветра. Такие данные сообщает Ростовский гидрометцентр.

В течение дня 10 марта по региону прогнозируется северо-восточный ветер с переходом на северо-западный и западный. Сила — 6-11 метров в секунду, местами порывы будут достигать 16 метров в секунду. Утром и днём по области пройдёт небольшой дождь. Температура ожидается от +6 до +11 градусов, по югу — до +15.

В пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области добавили, что в южных, юго-восточных районах и Приазовье действует четвёртый класс пожароопасности.

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