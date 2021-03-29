До конца июня в Ростове ограничат движение транспорта на Ленина
Автомобилистов предупредили об очередных ограничениях движения в Ростове-на-Дону. Причиной очередных ограничений стали работы по прокладке подземных инженерных коммуникаций.
В период с 10 апреля по 30 июня будет закрыт проезд на улице Ленина. Как сообщили в городской администрации, ограничение введут на участке от улицы Васильченко до Огарева. В пределах этих же улиц перекроют движение по Врубовой.
Как сообщал Rostov.ru, в Нахичевани из-за прокладки подземных коммуникаций продлили ограничения по улицам 31-й и 32-й Линиям (от Вити Черевичкина до Сарьяна и в районе домов №3, №59 на 38-й Линии). Работы начали еще в январе и планировали закончить 2 апреля, однако что-то пошло не так. Сроки растянулись еще на три месяца. Не исключено, что и на Ленина продлят ограничение.