На нескольких улицах Ростова в июле ограничат движение транспорта

В июле на нескольких улицах донской столицы ограничат движение транспорта. Причиной станут строительные работы и замена коммуникаций. О будущих ограничениях сообщили в департаменте автодорог Ростова.Так, с 7 июля на улице Воровского ограничат движение в районе домов №№ 17 и 17Б. Здесь начнутся строительные работы. Проезд будет закрываться на время въезда-выезда техники до 21 декабря.С 10 июля из-за работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций схема движения изменится на улице Горсоветской. Для проезда будет закрыт участок в районе дома № 49. Ограничение будет действовать до 10 сентября.На улице 2-й Краснодарской, в районе дома № 68/1, и на улице Очаковской, на участке от Журавлева до переулка Крепостного, движение ограничат с 13 июля по 15 сентября. Причиной станут работы по модернизации участка тепломагистрали.