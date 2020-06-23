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На нескольких улицах Ростова в июле ограничат движение транспорта

На нескольких улицах Ростова в июле ограничат движение транспорта
В июле на нескольких улицах донской столицы ограничат движение транспорта. Причиной станут строительные работы и замена коммуникаций. О будущих ограничениях сообщили в департаменте автодорог Ростова.

Так, с 7 июля на улице Воровского ограничат движение в районе домов №№ 17 и 17Б. Здесь начнутся строительные работы. Проезд будет закрываться на время въезда-выезда техники до 21 декабря.

С 10 июля из-за работ по прокладке подземных инженерных коммуникаций схема движения изменится на улице Горсоветской. Для проезда будет закрыт участок в районе дома № 49. Ограничение будет действовать до 10 сентября.

На улице 2-й Краснодарской, в районе дома № 68/1, и на улице Очаковской, на участке от Журавлева до переулка Крепостного, движение ограничат с 13 июля по 15 сентября. Причиной станут работы по модернизации участка тепломагистрали.

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