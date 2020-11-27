Дмитрий Тарасов задумался о третьем ребенке с ростовчанкой Костенко

Футболист Дмитрий Тарасов публично предложил своей супруге, ростовчанке Анастасии Костенко, зачать третьего ребенка. Желание снова стать папой любящий муж изъявил в своем “Инстаграме”.Тарасов трогательно поздравил жену, мать его двоих дочерей, с Днем матери. Спортсмен написал пост-признание в любви и заявил, что Костенко – лучшая мама и жена. А пост подкрепил нежным фото. На снимке Дмитрий держит возлюбленную на руках.Поклонники поддержали желание футболиста. Многие с нетерпением ждут появления на свет третьего малыша в семье Тарасовых. И надеются, что на этот раз у пары родится мальчик. Напомним, Анастасия и Дмитрий – родители двоих маленьких дочерей – Миланы и Евы.