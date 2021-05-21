Тарасов и Костенко узнали пол будущего ребенка
Известная ростовчанка Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов узнали пол будущего ребенка. О том, что пара ждет мальчика, стало известно 25 мая.
Звездная пара организовала гендер-пати, на которую пригласила своих друзей и близких. Ростовчанка лопнула шарик с синим наполнителем, а Тарасов ударил по специальному футбольному мячу.
Новость о том, что у них будет долгожданный сын, шокировала супругов. Они воспитывают двух маленьких дочерей - Еву и Милану. Кроме того, у Тарасова есть еще одна дочь от первого брака - Ангелина.
– Я всегда мечтала о большой семье, – написала Анастасия Костенко на своей странице в соцсетях.
Сам Дмитрий Тарасов признался, что очень нервничал, когда готовился ударить по специальному мячу. Когда спортсмен увидел синие шарики, то не смог сдержать слез. Для футболиста было важно воспитать наследника.
Сейчас 27-летняя модель - на четвертом месяце беременности. Многодетной мамой она станет осенью.
Тарасов и Костенко начали встречаться в 2016 году. До этого спортсмен состоял в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. В 2018 году футболист женился на ростовчанке Костенко. Вскоре у них родилась первая дочь, а через полтора года - вторая.