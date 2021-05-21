Тарасов и Костенко узнали пол будущего ребенка

Известная ростовчанка Анастасия Костенко и футболист Дмитрий Тарасов узнали пол будущего ребенка. О том, что пара ждет мальчика, стало известно 25 мая.Звездная пара организовала гендер-пати, на которую пригласила своих друзей и близких. Ростовчанка лопнула шарик с синим наполнителем, а Тарасов ударил по специальному футбольному мячу.Новость о том, что у них будет долгожданный сын, шокировала супругов. Они воспитывают двух маленьких дочерей - Еву и Милану. Кроме того, у Тарасова есть еще одна дочь от первого брака - Ангелина.– Я всегда мечтала о большой семье, – написала Анастасия Костенко на своей странице в соцсетях.Сам Дмитрий Тарасов признался, что очень нервничал, когда готовился ударить по специальному мячу. Когда спортсмен увидел синие шарики, то не смог сдержать слез. Для футболиста было важно воспитать наследника.Сейчас 27-летняя модель - на четвертом месяце беременности. Многодетной мамой она станет осенью.Тарасов и Костенко начали встречаться в 2016 году. До этого спортсмен состоял в браке с телеведущей Ольгой Бузовой. В 2018 году футболист женился на ростовчанке Костенко. Вскоре у них родилась первая дочь, а через полтора года - вторая.