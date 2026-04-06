Ветераны ВОВ в Ростовской области получат единовременную выплату ко Дню Победы

Фото: Donday

Ветеранам ВОВ в Ростовской области перечислят единовременную выплату. Как сообщили в Отделении Социального фонда России (СФР) по Ростовской области, денежные средства в размере 10 тысяч рублей поступят вместе с апрельской пенсией.Выплата полагается тем, кто принимал непосредственное участие в боевых действиях в 1941–1945 годах. В число получателей входят:Участники и инвалиды Великой Отечественной войны, служившие в действующей армии.Лица, получившие инвалидность вследствие ранения, контузии или увечья, полученных в районах боевых действий.Ветераны, выполнявшие специальные задания в воинских частях, в тылу врага или на территориях иностранных государств.Для получения этой выплаты ветеранам не требуется подавать каких-либо заявлений – перечисление произойдет автоматически на основании имеющихся в СФР данных. В 2025 году такую выплату получили 168 ветеранов в Ростовской области.Сроки поступления средств:При получении пенсии через банки: средства поступят не позднее 10, 16 или 23 апреля.При получении пенсии через почтовые отделения: выплаты будут осуществляться в период с 2 по 21 апреля.Эта мера поддержки является одной из форм благодарности и признания заслуг тех, кто защищал Родину в суровые годы войны.