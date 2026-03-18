В Ростове снимут фильм про репера Басту

Фото: СоцСети

В Ростове-на-Дону снимут фильм про репера Василия Вакуленко (Басту). Об этом сообщает Donday.ru, со ссылкой на источник.Фильм будет называться «Баста. Начало игры». Режиссером и сценаристом выступает Стас Иванов. Главную роль сыграет актер из «Слова пацана» (Турбо) Слава Копейкин.Сюжет покажет взросление Басты и его поиск себя в Ростове начала 2000-х. Фанатов ждет история зарождения русского хип-хопа, создание первых треков репера и уличные разборки.- В юности Баста был таким же пацаном, как мы все — мечтающим, стремящимся, тем, кто когда-то писал тексты в тетрадку и бесконечно верил в себя. Интересно показать период до его всеобщей известности,— рассказал актер Слава Копейкин.Сьемки фильма начнутся в Ростове уже в апреле.