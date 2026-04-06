Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Таганроге

Врачи рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Таганроге
В Таганроге врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки БПЛА. Об этом рассказал глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

Напомним, Таганрог подвергся массированной атаке дважды за прошедшую неделю. В результате воздушной атаки 4 апреля погиб один человек, еще четверо пострадали. Женщине, которая получила ожоги в результате пожара из-за попадания обломков БПЛА, провели операцию. Ее состояние стабильное.

- Четверо пострадавших находятся в больнице. По данным врачей, их состояние оценивается как средней тяжести. Оказываем всю необходимую помощь, - сказано в сообщении.
Фото: Rostov.ru
