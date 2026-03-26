Парковку и стоянку в центре Ростова перекроют из-за съемок фильма про Басту

Ограничения на парковку и стоянку в центре Ростова введут из-за съемок фильма репера Басты. Об этом сообщает портал DonDay, ссылаясь на собственный источник.Ограничения движения и парковки будут действовать с 13 по 24 апреля. Запрет на стоянку и парковку транспортных средств в определенные часы будет введен на таких улицах, как Большая Садовая, Семашко, Тургеневская, Станиславского, Чехова, Красных Зорь, а также на Театральной площади.Фильм, съемки которого пройдут в донской столице, расскажет о периоде взросления Басты и его становлении в Ростове начала 2000-х годов. Зрители смогут узнать о зарождении русского хип-хопа, процессе создания первых треков артиста и его опыте уличной жизни.Главную роль, Василия Вакуленко, сыграет актер Слава Копейкин.