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Директор аксайского рынка пытался оспорить меру пресечения

Директор аксайского рынка пытался оспорить меру пресечения
Директор Аксайского рынка пытался оспорить меру пресечения. Иван Ситько хотел выйти из СИЗО, однако Ростовский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.

62-летний Ситько – влиятельный аксайский бизнесмен. Вместе с Каримом Бабаевым он владеет организациями «Аксайский рынок», «Аксайские овощи», ООО «Аксайдорсервис», а также является гендиректором ЗАО «Орошаемое».

Ленинский районный суд арестовал главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко и старшего сына Карима Бабаева – Эдуарда Бабаева. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям: 174.1 УК РФ «Отмывание денег», 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», 159 УК РФ «Мошенничество» и 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».

С 2000-го по 2021 год Борзенко был участником ОПС, в которое входили двое братьев-бизнесменов – Эдуард и Вадим Бабаевы, их отец Карим и Иван Ситько.

Пока участники ОПГ находятся в СИЗО на рынках в Аксайском районе творится неразбериха. Многие торговцы лишились своих рабочих мест и пытаются отстоять площадки, чтобы и дальше реализовывать продукцию.

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