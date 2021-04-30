Директор Аксайского рынка пытался оспорить меру пресечения. Иван Ситько хотел выйти из СИЗО, однако Ростовский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции.62-летний Ситько – влиятельный аксайский бизнесмен. Вместе с Каримом Бабаевым он владеет организациями «Аксайский рынок», «Аксайские овощи», ООО «Аксайдорсервис», а также является гендиректором ЗАО «Орошаемое».Ленинский районный суд арестовал главу администрации Аксайского района Виталия Борзенко и старшего сына Карима Бабаева – Эдуарда Бабаева. В отношении них возбуждены уголовные дела по статьям: 174.1 УК РФ «Отмывание денег», 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», 159 УК РФ «Мошенничество» и 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем».С 2000-го по 2021 год Борзенко был участником ОПС, в которое входили двое братьев-бизнесменов – Эдуард и Вадим Бабаевы, их отец Карим и Иван Ситько.Пока участники ОПГ находятся в СИЗО на рынках в Аксайском районе творится неразбериха. Многие торговцы лишились своих рабочих мест и пытаются отстоять площадки, чтобы и дальше реализовывать продукцию.