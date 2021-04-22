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Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко пытался выйти из СИЗО

Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко пытался выйти из СИЗО
Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Защита чиновника подавала ходатайство об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал Борзенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Защита чиновника решила оспорить это решение.

Несмотря на доводы адвокатов, Ростовский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. В СИЗО Виталий Борзенко проведет как минимум до середины июля.

Глава Аксайского района проходит подозреваемым сразу по нескольким статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Организация преступного сообщества или участия в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». По версии правоохранителей, Борзенко совместно с семьей местных предпринимателей Бабаевых незаконно завладели шестью земельными участками в Аксайском районе. За 21 год незаконным путем подозреваемым удалось извлечь прибыль в размере 220 миллионов рублей.

Напомним, Виталий Борзенко считался непотопляемым главой. Находясь у руля муниципалитета больше 27 лет, Борзенко заработал небывалый авторитет, несмотря на постоянные жалобы жителей о качестве жизни в районе.

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