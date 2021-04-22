Глава администрации Аксайского района Виталий Борзенко пытался выйти из СИЗО

Ростовский областной суд рассмотрел апелляцию главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко. Защита чиновника подавала ходатайство об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу.Напомним, Ленинский районный суд Ростова-на-Дону избрал Борзенко меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Защита чиновника решила оспорить это решение.Несмотря на доводы адвокатов, Ростовский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменения. В СИЗО Виталий Борзенко проведет как минимум до середины июля.Глава Аксайского района проходит подозреваемым сразу по нескольким статьям: «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение» и «Организация преступного сообщества или участия в нем, совершенное лицом с использованием своего служебного положения». По версии правоохранителей, Борзенко совместно с семьей местных предпринимателей Бабаевых незаконно завладели шестью земельными участками в Аксайском районе. За 21 год незаконным путем подозреваемым удалось извлечь прибыль в размере 220 миллионов рублей.Напомним, Виталий Борзенко считался непотопляемым главой. Находясь у руля муниципалитета больше 27 лет, Борзенко заработал небывалый авторитет, несмотря на постоянные жалобы жителей о качестве жизни в районе.