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Девушку, уехавшую на машине из дома в Ростове, нашли живой

Девушку, уехавшую на машине из дома в Ростове, нашли живой
Девушку, которую около суток разыскивали в Ростове-на-Дону, нашли живой. Ангелина Алавердиян сама вернулась домой. Об этом сообщили её близкие.

Ростовчанка пропала вечером 29 ноября. Около 23 часов она сказала родным, что отъедет на 15 минут. Затем села в автомобиль и уехала в неизвестном направлении. Когда Ангелина не вернулась и не стала отвечать на звонки, близкие забили тревогу и разослали по Интернету ориентировку.

Вечером следующего дня Ангелина самостоятельно вернулась домой. О том, где она находилась и почему пропала так надолго, пока ничего не известно. По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, девушка никаких противоправных действий не совершала.

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