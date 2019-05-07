В Ростове нашли живой пропавшую 30-летнюю девушку



В Ростове-на-Дону нашли живой пропавшую 30-летнюю девушку. Людмилу Нуриеву разыскивали на протяжении почти месяца.



Людмила вышла из дома 8 апреля. Когда девушка не вернулась домой, близкие забили тревогу. Они обратились за помощью к волонтерам. Все это время родные не могли связаться с девушкой. Добровольцы расклеивали по городу ориентировки с приметами пропавшей.



11 мая стало известно, что Людмилу Нуриеву нашли. Сейчас она находится в безопасности.