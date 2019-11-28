В Ростове разыскивают девушку, уехавшую ночью из дома на машине



В Ростове-на-Дону без вести пропала девушка. Ангелины Алавердиян нет дома уже около суток. По словам близких, около 23 часов 29 ноября она уехала из дома на машине.



Девушка обещала вернуться через 15 минут, но с тех пор никто её не видел. К тому же, у неё отключен телефон.



Ангелина пропала в микрорайоне Берберовка. Её автомобиль – «Хёндай Солярис» синего цвета с чёрной крышей. Девушка была одета в джинсы и синюю куртку. У неё карие глаза и короткие тёмные волосы. Как рассказали знакомые пропавшей, около трёх часов ночи машину видели на Театральной площади.



Если вы встречали Ангелину Алавердиян, позвоните в полицию или по телефону 8-928-122-72-48 (Анна Александровна, мама девушки).