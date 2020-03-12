Девять памятников культуры в Ростовской области взяли под охрану



Девять старинных домов в Ростове и Ростовской области стали объектами культурного наследия, которые нужно охранять. Об этом 14 марта рассказали в правительстве региона.



Так, под охрану взяли доходный дом В. Л. Дмитренко, жилой дом Файвушевичей, которые находятся на улице Темерницкой в Ростове. Остальные объекты расположены в донском регионе. Это усадьба атамана Буланова, церковная сторожка и мужская церковно-приходская школа в станице Елизаветинской, памятник Ф. Э. Дзержинскому, «Дом дьяка и просвирня», фонтан Победы в Волгодонске в парке Победы, училище на Власовском руднике товарищества «Е. Т. Парамонова сыновья», а также шахты РООПИТ в городе Шахты.



Признание дома объектом культурного наследия означает, что постройку нельзя сносить, нельзя вести на территории какую-либо деятельность, в том числе строительную. Все должно оставаться в первозданном виде.



Напомним, накануне под охрану были взяты шесть объектов культуры. Все они находятся в Ростове.