Девять объектов культурного наследия в Ростове взяли под охрану

В донской столице взяли под охрану девять объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. Об этом 19 апреля рассказали в донском правительстве.В числе объектов культурного наследия, для которых установили зоны охраны, оказался подземный пешеходный переход с мозаичным панно и здание высшей партийной школы (дом №20/45), расположенные на пересечении улицы Московской и проспекта Буденновского, а также ряд жилых и доходных домов. К жилым относятся дом Хахладжева (улица Социалистическая, 52А), Антимонова (улица Серафимовича, 48). К доходным - дом Хахладжева (проспекут Буденновский, 22), Эбериус (улица Серафимовича, 53А, литер А), Кофус (улица Шаумяна, 48), Бахчисарайцева (проспект Буденновский, 26/57) и доходный дом с торговыми помещениями 1910 года (улица Серафимовича, 51/58, улица Социалистическая, литер А1).В границах охранных зон запрещено строить капитальные здания, транспортные магистрали, развязки, устанавливать вышки сотовой связи и прокладывать надземные инженерные коммуникации.