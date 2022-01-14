Десятки школ в Ростовской области эвакуируют детей из-за сообщений о минировании
Волна анонимных сообщений о минировании в учебных заведениях прокатилась не только в Ростове, но и в области. В частности, утром 17 января письма с угрозами взрыва поступили в учебные заведения в Шахтах и Новошахтинске.
В социальных сетях пишут, что на почту учебных заведений пришли анонимные письма о готовящемся взрыве. В Шахтах из сообщений о минировании уроки были сорваны в школах № 1, № 2, № 6, № 11, № 21. В Новошахтинске «заминировали» школы № 4, № 7, № 34, № 37, № 3, № 25 и другие. Родители в сети жалуются, что детей вывели из здания в сменной обуви. Многих из них вскоре забрали родители, в то время как другим пришлось долго ждать родных на морозе.
- Мой ребёнок ходит в 34-ю школу, - рассказала жительница Новошахтинска. - Когда я сегодня ездила забирала дочь, в глазах ребёнка - паника и страх. Одеты были кто в чем, в сменной обуви, без вещей. И что происходило возле школы. Я бы не сказала, что это учения. Мы тоже учились в школе, и когда проходили учения, обычно мы выходили по тревоге, потом возвращались обратно. А тут начали писать родителям, чтобы забрали детей.
Сейчас на месте работают все экстренные службы города: пожарные, медики, полиция, кинологи с собаками.
Ранее в Ростове из-за анонимных писем о минировании были эвакуированы 85 школ, включая лицей при ДГТУ. По информации администрации города, проверки полностью завершены в трех учебных заведениях. Там не нашли никаких подозрительных предметов. В остальных школах проверки все еще идут.