Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли проект бюджета на 2021-2023 годы
Донские депутаты приняли проект регионального бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении. Заседание донского парламента состоялось 26 ноября.
Как сообщил на своей странице в соцсети председатель Заксобрания региона Александр Ищенко, из-за пандемии доходы области сократились на 10% по сравнению с 2019 годом. Однако вместе с федеральными средствами доходы вскоре увеличатся на 7%.
Главным приоритетом на ближайшую трехлетку является социальная политика. В 2021 году на поддержку населения направят 134 миллиарда рублей (70% общего бюджета). На развитие сферы образования - 51 миллиард рублей. Эти деньги пойдут на строительство 33 детских садов и 13 школ, поддержку сельских учителей, предоставление учащимся горячего питания, а также обновление парка школьных автобусов.
На здравоохранение Ростовской области в 2021 году расходы составят 15,5 миллиарда рублей (на 5,5% больше, чем в 2020 году). В регионе появятся еще 18 врачебных амбулаторий, 60 фельдшерско-акушерских пунктов и 13 центров помощи онкологическим больным дончанам. Кроме того, ежегодное финансирование высокотехнологичных операций увеличится в полтора раза.
В бюджет развития Ростовской области заложены 39,9 миллиарда рублей. Расходы на дорожное хозяйство станут больше на 30%, чем в прошлом году, а финансирование сферы ЖКХ вырастет на 12%.
- Исполнение социальных обязательств перед дончанами, реализация целей развития, поддержка реального сектора экономики и восстановление деловой активности, - все это составляет основу бюджета, - подчеркнул Александр Ищенко.
Спикер областного парламента напомнил, что в связи с кризисом жителям донского региона в 2020 году была снижена налоговая нагрузка. Депутаты проголосовали за продление налоговых каникул до 2024 года, однако предложением могут воспользоваться только впервые зарегистрированные предприниматели, которые работают по патентной системе или «упрощенке».
В ближайшие годы экономить планируют на сокращении расходов Заксобрания и несрочных проектах - документация по ним будет перенесена.
В планировании распределения бюджетных средств были внесены актуальные проблемы районов и городов Ростовской области. Особое внимание обратили на таганрогскую горбольницу № 7, нуждающуюся в ремонте. Соответствующая статья будет готова ко второму чтению.