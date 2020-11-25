Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли проект бюджета на 2021-2023 годы

Донские депутаты приняли проект регионального бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении. Заседание донского парламента состоялось 26 ноября.Как сообщил на своей странице в соцсети председатель Заксобрания региона Александр Ищенко, из-за пандемии доходы области сократились на 10% по сравнению с 2019 годом. Однако вместе с федеральными средствами доходы вскоре увеличатся на 7%.Главным приоритетом на ближайшую трехлетку является социальная политика. В 2021 году на поддержку населения направят 134 миллиарда рублей (70% общего бюджета). На развитие сферы образования - 51 миллиард рублей. Эти деньги пойдут на строительство 33 детских садов и 13 школ, поддержку сельских учителей, предоставление учащимся горячего питания, а также обновление парка школьных автобусов.На здравоохранение Ростовской области в 2021 году расходы составят 15,5 миллиарда рублей (на 5,5% больше, чем в 2020 году). В регионе появятся еще 18 врачебных амбулаторий, 60 фельдшерско-акушерских пунктов и 13 центров помощи онкологическим больным дончанам. Кроме того, ежегодное финансирование высокотехнологичных операций увеличится в полтора раза.В бюджет развития Ростовской области заложены 39,9 миллиарда рублей. Расходы на дорожное хозяйство станут больше на 30%, чем в прошлом году, а финансирование сферы ЖКХ вырастет на 12%.- Исполнение социальных обязательств перед дончанами, реализация целей развития, поддержка реального сектора экономики и восстановление деловой активности, - все это составляет основу бюджета, - подчеркнул Александр Ищенко.Спикер областного парламента напомнил, что в связи с кризисом жителям донского региона в 2020 году была снижена налоговая нагрузка. Депутаты проголосовали за продление налоговых каникул до 2024 года, однако предложением могут воспользоваться только впервые зарегистрированные предприниматели, которые работают по патентной системе или «упрощенке».В ближайшие годы экономить планируют на сокращении расходов Заксобрания и несрочных проектах - документация по ним будет перенесена.В планировании распределения бюджетных средств были внесены актуальные проблемы районов и городов Ростовской области. Особое внимание обратили на таганрогскую горбольницу № 7, нуждающуюся в ремонте. Соответствующая статья будет готова ко второму чтению.