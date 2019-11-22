Проект бюджета Ростовской области на 2020 год принят в первом чтении



В первом чтении на заседании донского парламента был принят закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».



Проект закона представила 25 ноября заместитель губернатора - министр финансов Ростовской области Лилия Федотова. Основные цели, которые преследует главный финансовый документ региона, - экономический рост, сбалансированность бюджетной системы и повышение уровня жизни людей в донском регионе.



Лилия Федотова сообщила, что к первому чтению предполагаются доходы бюджета Ростовской области в размере 176,2 миллиарда рублей на 2020 год и 184,3 миллиарда рублей — на 2021 год.

- В сравнении с 2019 годом доходы увеличатся на 17,6 миллиарда рублей в 2020 году, - отметила министр. - Более 80% доходов (146,5 миллиарда рублей) составят налоговые и неналоговые поступления.



В законе о федеральном бюджете предусмотрено увеличение федеральных трансфертов, так что ко второму чтению закон претерпит изменения.



В бюджете запланированы средства на реализацию национальных целей, которые поставлены в указе президента РФ. В Ростовской области утверждено 49 региональных проектов, из них 30 получат бюджетное финансирование - более 59 миллиардов рублей на ближайшие три года.



Только на социальную сферу Дона в 2020 году направят около 126 миллиардов рублей — на 11 миллиардов больше, чем в 2019-м. Расходы на соцсферу составят более 68% от всех расходов бюджета. В проекте бюджета предусмотрена индексация стипендиального фонда и социальных выплат населению на уровень инфляции. Также на финансирование отрасли образования направят 45 миллиардов, на здравоохранение — 16 миллиардов, на спортивную сферу — 8 миллиардов.



Конечно, в бюджете отдельный пункт — поддержка пострадавших участников долевого строительства. Более 1 миллиарда рублей уйдет на строительство объектов инфраструктуры на земельных участках, предоставляемых многодетным семьям.



Для общего развития региона из бюджета в ближайшую трёхлетку выделят 11,3 миллиарда на поддержку экономических отраслей и 8,4 миллиарда — на агропромышленный комплекс.



Продолжится взвешенная долговая политика. Исходя из предлагаемых параметров областного бюджета на 2020-2022 годы, Ростовская область отнесена к группе с высоким уровнем долговой устойчивости.