Трое подсудимых в деле о смертельной перестрелке в Ростовской области ушли на СВО

Фото: Donday.

Трое из подсудимых в деле о перестрелке в Орловском районе Ростовской области временно выбыли из числа обвиняемых.Как сообщает портал DonDay, Заури Дакишвили, Георгий Дакишвили и Василий Дакишвили заключили контракт с Министерством обороны и отправились на специальную военную операцию.Конфликт между семьями фермеров Дакишвили и Бациевых вспыхнул в 2019 году на почве земельного спора. Стороны планировали урегулировать разногласия на встрече, но вместо этого произошла перестрелка. В результате погибли пять человек: Зураб Дакишвили (38 лет), Арби Бациев (46 лет), его братья Идрис Бациев (45 лет) и Исмаил Бациев (27 лет). Двое других участников получили ранения: Адлан Бациев (42 года) и Балауди Хусиханов (46 лет).Суд над выжившими участниками конфликта проходил в Ростовском областном суде с участием присяжных. Коллегия присяжных оправдала обвиняемых, что вызвало удивление. Решение было обжаловано в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции. Вышестоящая инстанция отменила оправдательный приговор и направила дело на повторное рассмотрение в Ростовский областной суд.В 2024 году дело вновь рассматривается в Ростове. Однако трое подсудимых отправились на специальную военную операцию, подписав контракты. Суд над ними приостановлен. Еще трое обвиняемых продолжают участвовать в заседаниях.