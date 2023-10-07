Дело о перестрелке в Орловском районе вновь будет рассмотрено в Ростове

Фото: Ростов ру.

В Ростовском областном суде повторно будет слушаться дело о перестрелке в Орловском районе, которое произошло еще в 2019 году. Заседание по делу об убийстве в отношении Заури Дакишвили, Георгия Дакишвили, Василия Дакишвили, Мераби Мамаева, Сулима Мусаева и Рашида Ибрагимова назначено на 30 октября.Кровавая история случилась в 2019 году. Семьи Бациевых и Дакишвили не смогли поделить земельный пай. В результате конфликтующие стороны забили стрелку. Выехав за территорию поселения, они устроили кровавую бойню, в которой погибло пять человек: 38-летний Зураб Дакишвили, 46-летний Арби Бациев и его 45-летний брат Идрис Бациев, а также 27-летний Исмаил Бациев. Двоих ранили: 42-летнего Адлана Бациева и 46-летнего Балауди Хусиханова.Выживших участников отправили на скамью подсудимых. Однако каково было удивление, когда всех оправдали. Решение первой инстанции было отменено в Третье апелляционном суде общей юрисдикции после обжалования.