COVID-19 заболели еще 473 жителя Ростовской области

В Ростовской области еще 473 человека заболели коронавирусом. Об этом 7 августа сообщили в региональном правительстве.Большая часть новых инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет (208 человек). Среди людей от 46 до 65 лет вирус подхватили 140 человек. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили 68 пенсионеров от 66 до 79 лет и 36 - старше 80. Число зараженных пополнили и дети. За сутки пациентами с коронавирусом стал 21 несовершеннолетний.Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 112 781 человека. Большинство из них уже выздоровели. Однако врачам не всегда удается спасти пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, от болезни скончались 5 366 человек.