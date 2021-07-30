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В Ростовской области коронавирусом заболели еще 444 человека

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 444 человека
В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 444 человека. По данным на 3 августа, 195 из них - молодежь от 18 до 45 лет (44%). Немного меньше случаев заражения выявили среди жителей региона в возрасте - 131 человек (29,5%).

Пациентами с COVID-19 стали 65 пенсионеров от 66 до 7 лет (14,6%) и 24 - старше 80 лет (5,4%). Болезнь не обошла стороной даже детей. Положительные результаты тестов на коронавирус получили 29 несовершеннолетних.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 110 937. Большинство из них уже побороли опасный вирус. Некоторых лечат прямо сейчас: в стационарах ковидных госпиталей и амбулаторно на дому. Однако есть и те, кто не смог выздороветь. COVID-19 забрал жизни 5 259 человек, сообщили в областном правительстве.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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