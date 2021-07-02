Коронавирусом заболел еще 281 житель Ростовской области

В Ростовской области ежедневное число заболевших COVID-19 приближается к 300. За сутки с 4 по 5 июля диагноз подтвердился у 281 человека.В числе новых инфицированных - 123 жителя донского региона от 18 до 45 лет, 88 - от 46 до 65 лет. Среди пенсионеров от 66 до 79 лет вирус подхватили 24 человека, а от 80 и старше - девять. Пациентами с COVID-19 стали и дети. За последние сутки заболели 37 несовершеннолетних, сообщили в региональном правительстве.С начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 100 599 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако медики смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. Вирус забрал жизни 4 704 дончан.