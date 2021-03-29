COVID-19 выявили еще у 239 жителей Ростовской области

В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболели 80 836 человек. Из них 239 подхватили инфекцию за сутки с 30 по 31 марта.Большинство новых зараженных - люди в возрасте от 46 о 65 лет (92 человека). Молодежь снова вернулась на второе место по числу инфицированных - диагноз подтвердился у 70 человек. Эта возрастная категория двое суток лидировала по количеству заболевших. В ходе заседания опештаба 30 марта главный санврач области объяснил это частым посещением молодежи ТЦ и ресторанов. Примечательно, что ситуация изменилась сразу на следующий день.Также пациентами с COVID-19 за минувшие сутки стали 47 пенсионеров от 66 до 79 лет и 12 - старше 80 лет. Среди детей специалисты выявили 18 случаев заражения.Несмотря на сниженный прирост инфицированных, число летальных исходов не уменьшается. По информации регионального правительства, за прошедшие сутки вирус забрал жизни 24 человек.