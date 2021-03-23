Специалисты выявили еще 237 случаев заболевания COVID-19 на Дону

В Ростовской области с начала пандемии коронавирусом заболели 79 338 человек. Из них 237 подхватили инфекцию за сутки с 24 по 25 марта.Из них 67 новых пациентов - молодежь от 18 до 45 лет (28,3%). Большая часть инфицированных - люди от 46 до 65 лет. В этой возрастной категории медики выявили 81 случай заболевания, что составляет 34,2% всех зараженных. Среди пенсионеров заболели 50 человек (21,1%) от 66 до 79 лет и 16 дончан (6,7%) старше 80 лет. Диагноз подтвердился и у несовершеннолетних. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 23 ребенка (9,7%).Увеличилось и число умерших пациентов с коронавирусом. За минувшие сутки не стало 17 человек. По информации регионального правительства, всего с начала пандемии COVID-19 забрал жизни 3 464 человек.