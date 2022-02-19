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COVID-19 снова выявили во всех муниципалитетах Ростовской области

COVID-19 снова выявили во всех муниципалитетах Ростовской области
В Ростовской области случаи заражения коронавирусом зафиксировали во всех 55 муниципалитетах. По данным на 22 февраля, за сутки диагноз подтвердился у 3 830 человек.

Большинство из них составили жители донской столицы (770 человек). В Таганроге положительные результаты ПЦР-тестов получили 246 человек, в Волгодонске - 214, а в Шахтах - 205.

В числе новых пациентов с COVID-19 оказались 187 человек из Новочеркасска, 122 - из Аксайского района, 118 - из Сальского, 108 - из Белокалитвинского, 107 - из Неклиновского, 106 - из Азовского и 102 - из Новошахтинска. На территории самого Азова заболели 99 жителей, в Каменске-Шахтинском - 94, в Миллеровском районе - 90, в Батайске - 87, а в Октябрьском - 82.

Меньше всего инфицированных выявили в Заветинском и Советском районах. Там заразились по два человека. В Усть-Донецком коронавирус подхватили восемь человек, а в Дубовском - 10. В остальных муниципалитетах COVID-19 заразились от 11 до 80 человек.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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