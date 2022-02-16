Коронавирус распространился по всем муниципалитетам Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели 4 528 человек. По данным на 18 февраля, большинство из них (862 человека) - жители донской столицы. В Таганроге диагноз подтвердился у 275 человек, в Шахтах - у 252, а в Волгодонске - у 247. Еще 209 зараженных - жители Новочеркасска.На территории Аксайского района положительные результаты ПЦР-тестов получили 144 человека, в Азовском - 142, в Новошахтинске - 135 и в Каменске-Шахтинском - 134. В числе новых пациентов с COVID-19 оказались 129 человек, проживающих в Батайске, 125 - из Сальского района, 117 - из Азова и 109 - из Неклиновского.Также коронавирус подхватили 103 человека в Белокалитвинском районе, 95 - в Красносулинском, 93 - в Миллеровском. В Гуково положительные результаты ПЦР-тестов получили 79 человек, а в Октябрьском районе - 76. Меньше всего заболевших оказалось в Усть-Донецком (10 человек) и Советском (двое) районах. В остальных муниципалитетах COVID-19 подхватили от 14 до 69 человек.