Во всех муниципалитетах Ростовской области выявили зараженных коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболели 2 935 человек за сутки. По информации на 2 февраля, новыми пациентами с COVID-19 стали жители всех городов и районов региона. Большинство инфицированных выявили в Ростове (931). В Таганроге заразились 133 человека, а в Батайске - 103. Немного меньше оказалось в Новочеркасске и Аксайском районе - по 102 человека.В Шахтах положительные результаты ПЦР-тестов получили 93 человека, в Сальском районе - 92, в Волгодонске - 78. Еще 67 заболевших - жители Мясниковского района, 66 - Азовского. В Гуково вирус подхватили 65 человек, в Азове - 62, в Миллеровском районе - 61. В числе инфицированных оказались 59 человек из Белокалитвинского и 58 - из Неклиновского районов.На территории Красносулинского района заболели 55 человек, в Новошахтинске - 53. Борьбу с вирусом начали 47 человек, проживающих в Зерноградском районе, 46 - из города Каменска-Шахтинского и 42 - из Кагальницкого района. В Октябрьском заразились 36 человек, в Родионово-Несветайском - 35.Меньше всего новых пациентов с коронавирусом выявили в Ремонтненском (девять), Обливском и Тацинском (по семь), Заветинском (шесть), Усть-Донецком (пять) и Советском (четыре) районах. В остальных муниципалитетах инфицированы от 11 до 30 человек.