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Случаи заражения COVID-19 выявили во всех муниципалитетах Ростовской области

Случаи заражения COVID-19 выявили во всех муниципалитетах Ростовской области
В Ростовской области коронавирусом заразились жители всех городов и районов. За сутки с 16 по 17 ноября диагноз подтвердился у 645 человек, из которых 196 - ростовчане. Еще 31 человек подхватил инфекцию в Волгодонске, 30 - в Шахтах, 29 - в Таганроге. На территории Аксайского района COVID-19 выявили у 18 человек, в Новочеркасске - у 16, в Азовском районе - у 15.

В числе новых пациентов с коронавирусом появились 13 человек из Красносулинского района, 12 - из Сальского, по 11- из Неклиновского и Белокалитвинского. В Семикаракорском, Песчанокопском районах, а также Батайске, Азове и Новошахтинске - по 10. Диагноз подтвердился у девяти жителей Каменска-Шахтинского.

В Миллеровском, Тацинском, Кагальницком, Цимлянском, Каменском, Целинском районах и Гуково заболели по восемь человек. Положительные результаты ПЦР-тестов получили по семь человек, проживающих в Егорлыкском, Шолоховском, Мартыновском, Волгодонском, Кашарском, Зерноградском, Мясниковском и городе Зверево.

По шесть пациентов с COVID-19 появились в Тарасовском, Зимовниковском, Морозовском и Заветинском районах. В Орловском, Чертковском, Константиновском, Багаевском, Ремонтненском и Милютинском - по пять. По четыре инфицированных выявили в Куйбышевском, Веселовском, Родионово-Несветайском и Боковском районах.

Трое жителей Пролетарского района также заболели коронавирусом. В Советском, Усть-Донецком, Матвеево-Курганском районах и городе Донецке COVID-19 подхватили по двое. Меньше всего инфицированных оказалось в Обливском, Верхнедонском и Дубовском. В этих муниципалитетах заразились по одному человеку.

Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 167 097 человек. Из них 8 244 не смогли побороть вирус. По информации регионального правительства, за последние сутки коронавирус забрал жизни 35 жителей. Известно, что умершие страдали различными хроническими заболеваниями.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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