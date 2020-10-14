Число жертв коронавируса в Ростовской области увеличилось до 633

В Ростовской области за минувшие сутки от коронавируса скончались ещё семь человек. Об этом сообщили на региональном портале 16 октября.От опасного вируса умерли четыре женщины от 58 до 75 лет и трое мужчин 63-летнего, 73-летнего и 79-летнего возраста. COVID-19 развивался в организме пациентов на фоне заболеваний сердечно-сосудистой и других систем.Так, с нарастающим итогом за всё время эпидемии на Дону жертвами новой болезни стали 633 человека.Напомним, 15 октября в Ростовской области зарегистрировали рекорд по числу умерших от коронавирусной инфекции. За сутки скончались сразу 12 дончан. Такого показателя донской регион ещё не видел за всё время пандемии.Как сообщалось ранее, за последние сутки ковидный диагноз подтвердился у 285 жителей донского региона. Всего насчитывается 26 021 случаев заражения в области.