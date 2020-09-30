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За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 10 человек

За сутки в Ростовской области от коронавируса умерли 10 человек
В Ростовской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё 10 человек. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 2 октября.

За минувшие сутки от COVID-19 скончались четыре женщины в возрасте от 57 до 88 лет и шестеро мужчин от 52 до 83 лет. По результатам патологоанатомического вскрытия у всех дончан обнаружили, помимо опасной инфекции, хронические заболевания сердечно-сосудистой и других систем.

Так, за весь период пандемии на Дону от коронавируса умерли 514 человек.

Напомним, в Ростовской области выявили 209 новых случаев заражения опасным вирусом. Это число снова побило рекорд с начала лета. В связи с большим ростом инфицированных главный санврач региона предложил продлить школьникам осенние каникулы ещё на неделю.

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