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Число заражённых коронавирусом в Ростовской области увеличилось почти в два раза

Число заражённых коронавирусом в Ростовской области увеличилось почти в два раза
В Ростовской области резко увеличилось количество заразившихся коронавирусной инфекцией. Такие данные предоставили на портале Стопкоронавирус.рф.

Так, за сутки число заболевших увеличилось почти в два раза. По данным на 10 утра 7 апреля зарегистрировано 17 случаев. За один день диагноз подтвердили у семи человек.
- Дополнительная диагностика в ростовском референс-центре подтвердила коронавирус у восьми находившихся под наблюдением врачей пациентов с предварительно положительным тестом, - рассказали в правительстве Ростовской области.

Напомним, по состоянию на 7 апреля под медицинским наблюдением находятся 3 345 человек, из них на самоизоляции по месту жительства – 3 312 человека.

Кроме этого, результатов повторного анализа ждут еще 5 человек с предварительно положительными результатами теста.

Ранее стало известно, что теперь подтверждающие тестирования будут проводить в Ростове-на-Дону. Городская лаборатория лаборатория особо опасных инфекций получила статут референс-центра.

Теги: коронавирус в Ростовской области коронавирус коронавирус в Ростове-на-Дону пандемия

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