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В Ростовской области количество заразившихся коронавирусом выросло до девяти

В Ростовской области количество заразившихся коронавирусом выросло до девяти
В Ростовской области выросло количество людей, заболевших новой коронавирусной инфекцией. По данным на 2 апреля, в регионе диагноз подтвердили у девяти человек.

Как сообщает портал Стопкоронавирус.рф, за последние сутки на Дону выявили сразу четыре случая. В каких городах проживают заражённые, не сообщается. Сначала пациентов с подозрением на новую инфекцию доставили в больницу. Их анализы отправили в референс-центр, где подозрения врачей подтвердили. Всего по России за день подтвердили 771 диагноз.

Ранее было известно о пяти заболевших в Ростовской области. Четверо были выявлены в Ростове-на-Дону, один - в Азове. Все они туристы, приехавшие после отдыха за границей. Их состояние оценивается как удовлетворительное. К счастью, смертельных исходов на Дону не было.

Под медицинским наблюдением находятся 4 734 человека, из них по месту жительства - 4 696. Чтобы остановить распространение коронавируса, в Ростовской области ввели режим самоизоляции. В регионе закрыты все предприятия, кроме тех, которые занимаются обеспечением жизнедеятельности региона.

Теги: коронавирус в Ростове-на-Дону коронавирус пандемия

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