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В Ростовской области число заражённых коронавирусом выросло до пяти

В Ростовской области число заражённых коронавирусом выросло до пяти
В Ростовской области увеличилось число пациентов, заражённых коронавирусом. По данным на 31 марта, COVID-19 выявили у пяти человек.

Информацию об официально подтверждённых случаях заражения новым вирусом сообщили в правительстве региона.
- Контрольное подтверждение по трем заболевшим в Ростовской области пришло сегодня, 31 марта, из референс-центра, - говорится в сообщении областного правительства. - Таким образом, число заболевших коронавирусом в донском регионе увеличилось до пяти человек.

В настоящее время вновь выявленные пациенты госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. На сегодняшний день в референс-центре на проверке остаются еще три исследования из Ростовской области.

Как сообщалось ранее, по данным на утро 31 марта, под наблюдением врачей в донском регионе находятся 4 459 человека.

Напомним, с 31 марта в Ростовской области ужесточены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. С этого дня дончанам разрешается покидать дома только в связи с острой необходимостью.

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