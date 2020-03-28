В Ростовской области число заражённых коронавирусом выросло до пяти



В Ростовской области увеличилось число пациентов, заражённых коронавирусом. По данным на 31 марта, COVID-19 выявили у пяти человек.



Информацию об официально подтверждённых случаях заражения новым вирусом сообщили в правительстве региона.

- Контрольное подтверждение по трем заболевшим в Ростовской области пришло сегодня, 31 марта, из референс-центра, - говорится в сообщении областного правительства. - Таким образом, число заболевших коронавирусом в донском регионе увеличилось до пяти человек.



В настоящее время вновь выявленные пациенты госпитализированы. Их состояние оценивается как удовлетворительное. На сегодняшний день в референс-центре на проверке остаются еще три исследования из Ростовской области.



Как сообщалось ранее, по данным на утро 31 марта, под наблюдением врачей в донском регионе находятся 4 459 человека.



Напомним, с 31 марта в Ростовской области ужесточены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. С этого дня дончанам разрешается покидать дома только в связи с острой необходимостью.