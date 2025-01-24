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Число выданных кредитных карт упало на 23% в Ростовской области

Число выданных кредитных карт упало на 23% в Ростовской области
В Ростовской области снижается количество выданных кредитных карт. Актуальные данные 24 января опубликовало Национальное бюро кредитных историй.

За июль, август и сентябрь жители региона получили около 210 тысяч кредиток. Однако в последние три месяца 2024 года число желающих получить этот банковский продукт упало на 23%. За октябрь, ноябрь и декабрь было выдано всего 160 тысяч карт.

Эксперты объясняют падение жесткой денежно-кредитной политикой Центрального банка. В октябре прошлого года регулятор поднял ключевую ставку до рекордных 21%.
Фото: Ростов.Ру
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