В Ростовской области на 47% упал объем выданных кредитов

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В Ростовской области почти в два раза упал объем выданных кредитов. Актуальные данные 21 января опубликовало Национальное бюро кредитных историй.За июль, август и сентябрь банки выдали жителям донского региона 47,1 миллиардов рублей. В последние три месяца 2024 года показатель упал на 47%. Клиенты одолжили у организаций 24,7 миллиардов рублей.По мнению экспертов, резкое падение связано с повышением ключевой ставки до рекордных 21%. Банки ужесточили условия кредитования и более тщательно проверяют потенциальных заемщиков.