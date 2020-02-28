Экс-замглавы администрации Новочеркасска получил 7,5 лет колонии за взятку



Суд вынес приговор бывшему заместителю главы администрации Новочеркасска. Сергей Басакевич получил семь лет и шесть месяцев колонии.



В январе 2019 года чиновник за определённую сумму пообещал принять работы по ремонту трамвайных путей. За подписание документов он брал миллион рублей.



Ремонтом занималась ростовская фирма. За свою работу она должна была получить 19 миллионов. Реконструкция путей была проведена настолько ужасно, что трамваи просто не могли по ним ходить. Жители Новочеркасска постоянно возмущались состоянием путей и выкладывали фото дорог в Сеть.



Чиновника задержали в его кабинете во время получения взятки. В отношении него возбудили дело по статье «Получение должностным лицом лично взятки в виде денег, в крупном размере». Его поместили под стражу и сразу уволили с должности.



- Приговором суда Сергею Басакевичу назначили наказание в виде семи лет и шести месяцев колонии строгого режима, - рассказали в СУ СКР по Ростовской области. - Также он лишён права занимать должности в муниципальных и других учреждениях на три года.



Приговор в законную силу не вступил.