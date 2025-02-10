Четыре СНТ в Аксайском районе остались без света и тепла

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Жители Аксайского района Ростовской области остались без света вечером 9 февраля. Об этом местные жители пожаловались в соцсетях врио губернатора Юрию Слюсарю. Редакции DonDay люди сообщили, что отключение электроэнергии является их частой проблемой, а всему виной – отсутствие газа в домах.Неудобства с электроэнергией коснулись около двух тысяч человек, проживающих в Аксайском районе. Люди оказываются отрезанными от цивилизации буквально по три раза в неделю. Добавим, что свет отключается на 10-15 часов. В связи с приходом сильных холодов людям еще сложнее переживать постоянные отключения света, тепла и горячей воды.- Отопление практически у всех от твердотопливного котла (уголь, дрова), и это при обещаниях газификации. При выключении света насосы перестают работать, котел нагревается до температуры 100 градусов, и если не успеть среагировать (если человек на работе или в больнице и выключили свет), есть вероятность взрыва котла, - объяснила жительница СНТ «Ростсельмашевец-2» Мария.Газоснабжение отсутствовало у людей всегда. Однако проблемы с электричеством начались только в конце прошлого года.- На улице не май. Ночью термометр показывает -11. Дома остывают без света и отопления до -5 градусов. В правлении оборудован пункт обогрева, однако он уже давно закрыт, - сообщил мужчина по имени Алексей, который проживает в СНТ «Содружество».Многострадальные СНТ держит на контроле ООО «ПК-Энерго». Организация рассказала DonDay о причинах отключения электричества.- У людей в домах не проведено газоснабжение, то есть печь, отопление и вода полностью идут от электричества. Это огромная нагрузка на трансформатор, поэтому происходят плановые работы, чтобы избежать полного взрыва на электросетях, - сообщили в энергоснабжающей организации.В администрации Аксайского района сообщили, что газ на участках СНТ введен в эксплуатацию, так как необходимо оформить документы в компании «Газпром». Однако председатели СНТ бездействуют.Жители добавили, что уже устали от постоянных отписок и расплывчатых ответов. Столбик термометра ночью опускается до -13 градусов. Люди в это время вынуждены сидеть в своих домах без света, тепла и горячей воды.