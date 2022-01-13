В Аксайском районе сотни домов остались без света после ночного урагана

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После ночного урагана сотни жителей Аксайского района остались без света. Электроэнергию отключили ранним утром 15 января.Без света сидят жители сел Кировка, Александровка, Мишкинская и Опытный, а также садовых товариществ «Росинка», «Кристалл» и «Строитель». Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах Ростова и области.Сейчас аварийно-восстановительные службы ремонтируют сеть, однако электроэнергии все так же нет. Свет обещают дать не раньше вечера.