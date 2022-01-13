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В Аксайском районе сотни домов остались без света после ночного урагана

В Аксайском районе сотни домов остались без света после ночного урагана
После ночного урагана сотни жителей Аксайского района остались без света. Электроэнергию отключили ранним утром 15 января.

Без света сидят жители сел Кировка, Александровка, Мишкинская и Опытный, а также садовых товариществ «Росинка», «Кристалл» и «Строитель». Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах Ростова и области.

Сейчас аварийно-восстановительные службы ремонтируют сеть, однако электроэнергии все так же нет. Свет обещают дать не раньше вечера.
Фото: gatchina.bezformata.com
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