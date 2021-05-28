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Четверть новых заболевших COVID-19 - жители Ростова-на-Дону

Четверть новых заболевших COVID-19 - жители Ростова-на-Дону
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 168 человек. По данным на 1 июня, большинство из них (45 человек) - жители донской столицы. На втором и третьем месте находятся Батайск (восемь зараженных) и Новошахтинск (семь) соответственно.

В Таганроге и Новочеркасске медики выявили по шесть случаев инфицирования, а в Каменском и Неклиновском районах - по пять. На территории Багаевского, Семикаракорского, Азовского районов, а также Донецка и Шахт пациентами с COVID-19 стали по четыре человека.

По три зараженных оказалось в Зерноградском, Цимлянском, Красносулинском, Аксайском, Волгодонском, Октябрьском, Кагальницком, Тацинском, Зимовниковском районах и городах Зверево и Гуково. В Матвеево-Курганском, Шолоховском, Кашарском, Пролетарском, Тарасовском, Константиновском, Миллеровском, Усть-Донецком, Песчанокопском, Мартыновском, а также в Азове и Каменске-Шахтинском.

Борьбу с инфекцией начали по одному жителю Ремонтненского, Сальского, Милютинского, Белокалитвинского, Орловского и Чертковского районов. Аналогичная ситуация в Мясниковском, Обливском, Сальском и городе Волгодонске.

С начала пандемии вирус подхватили 94 358 человек. Из них 4 433 пациента ковидных госпиталей скончались от тяжелых последствий. По информации областного правительства, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Фото: tonkosti.ru.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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