Ростов и Батайск лидируют по числу новых заболевших COVID-19 в области

За сутки медики зафиксировали еще 392 случая заражений коронавирусом в 42 муниципалитетах Ростовской области. Большинство новых инфицированных - жители донской столицы (145 человек) и Батайска (12).В Новошахтинске и Неклиновском районе вирус подхватили по 11 человек. Пациентами с коронавирусом стали по 10 человек на территории Шахт, Таганрога, а также Миллеровского, Красносулинского и Песчанокопского районов. В Сальском, Азовском районах и Новочеркасске — по девять. Борьбу с инфекцией начали по восемь жителей Мясниковского и Аксайского районов, а в Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Гуково и Белокалитвинском районе - по семь.По шесть человек получили диагноз «коронавирус» в Чертковском, Орловском, Куйбышевском, Октябрьском и Усть-Донецком районах. В Веселовском, Тарасовском, Зерноградском, Тацинском заболели по пять граждан, на территории Багаевского, Зимовниковского и Ремонтненского - по четыре.Новую инфекцию подхватили по три человека в Кагальницком, Каменском, Волгодонском, Матвеево-Курганском, Константиновском районах и Донецке. Меньше всего заболевших выявили в Азове, Зверево, Морозовском, Шолоховском, Верхнедонском и Заветинском районах. В этих муниципалитетах COVID-19 заразились по два человека.