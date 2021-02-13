За сутки коронавирус выявили в 48 городах и районах Ростовской области

В Ростовской области коронавирус выявили в 48 городах и районах. За сутки с 15 по 16 февраля специалисты зафиксировали 332 случая инфицирования. Большинство новых зараженных - жители Ростова-на-Дону (123 человека).На втором месте оказался Таганрог. Там заболели 16 человек. А в Новочеркасске диагноз подтвердился у 15 дончан. В Батайске вирус подхватили 13 человек, а в Неклиновском районе - 10. Пациентами с COVID-19 стали девять жителей Мясниковского района и по восемь - в Кагальницком, Азовском, Константиновском и Зерноградском. В Белокалитвинском, Тацинском, Октябрьском районах и городе Гуково выявили по семь заболевших.С коронавирусом начали борьбу шестеро новошахтинцев, а также по пять жителей Багаевского, Семикаракорского, Каменского, Егорлыкского районов и Шахт. По четыре зараженных оказались в Донецке, Морозовском, Чертковском и Матвеево-Курганском районах. Положительные тесты получили по три человека в Обливском, Милютинском, Красносулинском, Веселовском.В Азове, Волгодонске, Зверево, а также районах Целинском, Сальском, Обливском, Цимлянском зафиксировали по два случая инфицирования. В Кашарском, Верхнедонском, Боковском, Куйбышевском, Усть-Донецком, Пролетарском и Родионово-Несветайском районах заболели по одному человеку. Аналогичная ситуация в Шолоховском, Тарасовском, Миллеровском, Песчанокопском, Мартыновском районах и городе Каменске-Шахтинском.Всего за период пандемии COVID-19 подхватили 69 357 дончан. По информации регионального правительства, 2 954 из них скончались от болезни.