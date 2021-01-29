Ростов-на-Дону лидирует по числу новых зараженных COVID-19 в области

В Ростовской области опасную инфекцию подхватили еще 370 человек. За сутки с 1 на 2 февраля заболели 142 жителя донской столицы. На втором месте по числу зараженных оказались Гуково и Батайск (12 человек), на третьем - Таганрог (11 человек).В Новошахтинске и Азовском районе диагноз подтвердился у 10 жителей в каждом муниципалитете. По девять случаев инфицирования выявили в Неклиновском и Тацинском районах, в Новочеркасске и Белокалитвинском специалисты выявили по восемь заболевших, в Морозовском, Чертковском и Тарасовском - по семь. В Зимовниковском, Сальском и Зерноградском заболели по шесть человек.По пять новых зараженных зафиксировали на территории Матвеево-Курганского, Шолоховского, Константиновского и Верхнедонского районов. Столько же человек инфицированы в Шахтах, Зверево и Миллеровском районе. В Волгодонском, Егорлыкском, Мясниковском, Красносулинском, Ремонтненском, Пролетарском, Цимлянском районах и городе Каменске-Шахтинском пациентами с COVID-19 стали по четыре человека.Борьбу с вирусом начали по три жителя Обливского, Багаевского, Орловского, Кагальницкого, Аксайского районов и Азова. По два новых заболевших медики выявили в Каменском, Семикаракорском, Октябрьском, Веселовском и Кашарском районах. Меньше всего инфицированных оказалось в Донецке, Песчанокопском, Боковском, Целинском и Усть-Донецком районах.Общее число зараженных за время пандемии достигло 64 437 человек. По информации регионального правительства, из них 2 677 пациентов врачи не смогли спасти.