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Ростовчанка, осужденная во Вьетнаме на пожизненный срок, написала прошение о переводе в Россию

Ростовчанка, осужденная во Вьетнаме на пожизненный срок, написала прошение о переводе в Россию
Мария Дапирка, осужденная на пожизненный срок во Вьетнаме за контрабанду наркотиков, подала прошение о переводе на родину. Уже около года ростовчанка отбывает наказание в колонии Лонгхоа, расположенной в провинции Лонган, примыкающей с юго-запада к агломерации Хошимина.

В своём запросе девушка просит перевести её для дальнейшего отбывания наказания в Россию. В данный момент документы рассматривает въетнамская сторона, после чего бумаги будут переданы российским уполномоченным ведомствам, сообщает DonDay.ru.

Напомним, Марию Дапирка задержали в 2014 году в аэропорту вьетнамского города Хошимин. При досмотре в её чемодане нашли около трёх килограммов кокаина. Во время следствия родные россиянки утверждали, что наркотики ей подкинул бойфренд, с которым Мария познакомилась за несколько месяцев до задержания в Таиланде. Чемодан с двойным дном был одним из подарков, который преподнёс возлюбленный.

Родственники девушки уверены, что она стала жертвой международной банды наркодилеров.

Ростовчанка, осужденная во Вьетнаме на пожизненный срок, написала прошение о переводе в Россию

Марии грозила смертная казнь, но спустя четыре года разбирательств суд вынес приговор – пожизненное заключение.
Сейчас ростовчанка находится в одной камере с ещё 35 заключенными. В комнате установлены двухъярусные кровати, и даже есть телевизор. Состояние Марии оценивается как нормальное.

За истекший период Мария Дапирка еще ни разу не встречалась со своими друзьями и родственниками. Общается с родными девушка только посредством переписки.

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