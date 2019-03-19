Ростовчанка, осужденная во Вьетнаме на пожизненный срок, написала прошение о переводе в Россию



Мария Дапирка, осужденная на пожизненный срок во Вьетнаме за контрабанду наркотиков, подала прошение о переводе на родину. Уже около года ростовчанка отбывает наказание в колонии Лонгхоа, расположенной в провинции Лонган, примыкающей с юго-запада к агломерации Хошимина.



В своём запросе девушка просит перевести её для дальнейшего отбывания наказания в Россию. В данный момент документы рассматривает въетнамская сторона, после чего бумаги будут переданы российским уполномоченным ведомствам, сообщает DonDay.ru.



Напомним, Марию Дапирка задержали в 2014 году в аэропорту вьетнамского города Хошимин. При досмотре в её чемодане нашли около трёх килограммов кокаина. Во время следствия родные россиянки утверждали, что наркотики ей подкинул бойфренд, с которым Мария познакомилась за несколько месяцев до задержания в Таиланде. Чемодан с двойным дном был одним из подарков, который преподнёс возлюбленный.



Родственники девушки уверены, что она стала жертвой международной банды наркодилеров.







Марии грозила смертная казнь, но спустя четыре года разбирательств суд вынес приговор – пожизненное заключение.

Сейчас ростовчанка находится в одной камере с ещё 35 заключенными. В комнате установлены двухъярусные кровати, и даже есть телевизор. Состояние Марии оценивается как нормальное.



За истекший период Мария Дапирка еще ни разу не встречалась со своими друзьями и родственниками. Общается с родными девушка только посредством переписки.