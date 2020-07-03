Во Вьетнаме возобновились переговоры о передаче на родину пожизненно заключённой ростовчанки

Ростовчанка Мария Дапирка уже два года отбывает срок в тюрьме во Вьетнаме за контрабанду наркотиков. По законам этой страны женщине грозила смертная казнь, но суд приговорил ее к пожизненному лишению свободы. Мария должна была вернуться в Россию и уже на родине отбывать срок. Но из-за пандемии коронавируса колония Лангхоа провинции Лонган закрылась на карантин. По информации DonDay.ru, сотрудники Генерального консульства РФ в Хошимине хотят навестить дончанку после снятия ограничений.В камере, где отбывает срок Мария Дапирка, находятся ещё 35 человек. Заключённые колонии Лонгхоа в провинции Лонган размещаются на двухъярусных кроватях и даже смотрят телевизор. Ростовчанка обменивается письмами с родственниками и друзьями. В 2019 году Мария подала прошение, чтобы её перевели в Россию для дальнейшего отбывания наказания. Из-за COVID-19 этот вопрос не был решён. На сегодняшний день переговоры между странами о передаче осуждённой временно возобновились.Напомним, что в 2014 году Мария Дапирка приехала в Хошимин с чемоданом, в котором было три килограмма кокаина. В 2018 году состоялся суд, и ростовчанку признали виновной. Родственники считают, что Мария не причастна к этому делу, а наркотики ей подкинул парень, с котором она познакомилась в Таиланде за несколько месяцев до задержания. У пары были красивые отношения, мужчина ухаживал за ростовчанкой, одаривал её подарками, и трёхкилограммовый «сюрприз» тоже был от него. По мнению родных, Мария оказалась жертвой международной банды наркодилеров.